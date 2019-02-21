紫南宮呷丁酒 10萬人強強滾

2019年02月21日 04:10 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

南投縣竹山鎮紫南宮年度盛事「呷丁酒」20日登場，廟方準備1萬多公斤國產土雞肉及其他食材籌辦饗宴，讓10多萬人身心靈都滿足；南投縣副縣長陳正昇表示，紫南宮、很成功，發錢母轟動全國，呷丁酒人氣強強滾，傳承百年文化，也把人潮帶進南投！

丁酒饗宴從清晨6時起，慈善團體烹調的素食料理先上菜；上午9時，紫南宮主委莊秋安敲響鑼聲，宣布呷丁酒正式開動！紫南宮周邊人潮絡繹不絕，空氣瀰漫麻油香。

規模一年比一年盛大

莊秋安表示，呷丁酒是將傳統民俗發揚光大，源於當地庄民如果家中有添丁（生兒子），就會在元宵節以雞祭拜土地公後，隔天煮成麻油雞與大家分享，希望大家呷平安，添丁大發財！後來外地遊客也熱情參與，因此規模一年比一年盛大，還被南投縣政府登錄為「民俗類文化資產」。

莊秋安表示，由於考量食品安全衛生，因此，丁酒特地委託卜蜂集團，由專業廚師烹調；至於添加酒的部分，考量酒駕問題，今年也特別加以稀釋，減量使用，主要在調味而已！

食材用心把關呷平安

台灣卜蜂公司資深副總裁張維岳表示，供應紫南宮呷丁酒所需的雞肉，是經過特別選種，飼養125天的國產土雞，從飼養到料理全程通過檢驗，食品安全衛生有保障，民眾可以安心品嘗。

（飲酒過量，有礙健康）

(中國時報)