紓解缺工問題 買農機有補助
農委會主委陳吉仲20日上午訪視台南市麻豆區果樹產銷班第15班，並宣布投入經費8億元，補助全國農友購買8萬台小型農機，紓解農村缺工問題，若成效良好，明年將繼續試辦。
陳吉仲表示，國內農業屬小農經營模式，作物栽培種類繁多及種植面積小，農友對農機需求機種多樣化，又面臨農業勞動力老化及嚴重缺工問題。然而，過去農委會對於小型機具補助一年僅有3000萬到5000萬元，難以回應全國廣大農友需求，顯然是杯水車薪。
購置數量估達8萬台
農委會今年預計投入補助經費8億元，輔助農友購置常用中耕管理機、農地搬運車、田間搬運機、動力噴霧機、動力施肥機、採茶機、剪茶機、樹枝打碎機、土壤鑽孔機、電剪、自走式噴霧車、割草機、蔬果分級機、豆類選別機、鏈鋸及自走式升降作業機等16種小型農機具，估計補助數量達8萬台以上。
每位農友得申請1台
陳吉仲表示，補助全國農友小型機具不僅能提升國內小型農機具普及率，提高農耕作業效率，並帶動國內農機產業相關周邊產值達24億元以上，促進農業及相關產業經濟發展。
農委會說明，各機種訂有補助上限額度，依實際購價格補助3分之1，每位農友得申請農機補助1台，申請期間自今年3月15日起至10月31日止，呼籲符合資格農友向各地農會申請。
(中國時報)
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