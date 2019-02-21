澎湖縣議會臨時會 火藥味濃

2019年02月21日 04:10 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

澎湖縣議會20日第1次臨時會，縣長賴峰偉上台施政報告，台華輪、娘家宴等議題變成討論焦點，議員連番炮轟讓他成了眾矢之的，整個議場煙硝瀰漫、一觸即發，賴峰偉面露赧色，府會蜜月期第1次磨合宣告失敗。

改革縣政 引發正反批評

再回鍋當選的新任澎湖縣長賴峰偉眾所矚目，就任短短不到2個月內大刀闊斧改革縣政，然而，多項施政革新引發正反批評，意見兩極化，掀起地方輿論風波，澎湖縣議會昨天率先發難。

趁著20日縣議會第1次臨時會期的首日縣長施政報告，議員張再興、陳慧玲、李添進、宋國進、歐中慨等人持續重炮抨擊、緊咬不放，甚至不讓賴峰偉說話解釋，賴毫無招架能力，議程延長誤時演出。

台華輪娘家宴 反應兩極

張再興、宋國進毫不留情，直指賴峰偉高傲自大、獨斷獨行，延宕10多年來的交通船台華輪更新案居然2天內拍板定案、傳承30年的年初二娘家宴恣意斷然喊卡，不顧民情風俗、不合地方需求時宜，表現出來的態度是絲毫不尊重縣議會。

議長劉陳昭玲無奈透露，從不曾見過澎湖縣歷任縣長才就職沒幾天卻被罵得這麼慘！縣議會最後決議，要求賴峰偉於定期會期進行台華輪更新案專案報告。

議會同時也呼籲縣府快快消弭民怨，釋出善意與議員們修復衝突裂痕，期盼府會和諧有共識，盡快結束磨合期，一起攜手為澎湖美好未來與鄉親福祉打拚。

(中國時報)