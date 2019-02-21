花蓮垃圾堆積如山 恐破萬噸

2019年02月21日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

春節9天連假，花蓮湧入30萬人潮，縣內各掩埋場待焚垃圾堆積如山，累積垃圾達8600公噸，其中花蓮市垃圾掩埋場超過6000噸，碰上宜蘭利澤焚化爐23日將進行年度歲修20天，市長魏嘉賢憂心累積垃圾將破萬噸，環保局應謀求解決之道。

花蓮市春節湧入人潮，年後垃圾量激增1570公噸，由於宜蘭每日只收花蓮縣垃圾100噸上下，在中南區鄉鎮垃圾掩埋場呈現飽和情況下，導致花蓮市可運送焚化的垃圾量被擠壓，每天垃圾來不及消化，累積超過6000公噸。

魏嘉賢20日前往垃圾掩埋場會勘，針對年後花蓮市垃圾量爆增，全縣累積逾8600公噸，預估利澤停爐歲修期間，花蓮市估再增加1400噸垃圾，縣內累積待燒垃圾將破1萬噸，除呼籲民眾垃圾減量，盼縣府也需找出自行處理大量垃圾解決方案。

花蓮縣環保局表示，全縣一天約產生130噸垃圾，其中又以花蓮市與吉安鄉垃圾量最多，目前積極透過國發會向宜蘭協調爭取增加焚化量，同時也規劃在吉安鄉設置密閉式垃圾轉運站，堆置北區五鄉鎮垃圾，一舉解決北區鄉鎮露天垃圾場惡臭、汙染問題。

(中國時報)