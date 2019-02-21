侯友宜任內 建萬戶社會宅

2019年02月21日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

新北市長侯友宜上午在土城員和段青年社會住宅統包工程開工典禮中，開出將在2023年任期屆滿前，累計完成1萬戶社會住宅目標，另將提供1萬9000戶租金補貼，讓就學、就業青年可以在新北市安居樂業。

由城鄉發展局主辦的土城員和段青年社會住宅，基地面積約8213平方公尺，將規劃興建地上12層至14層、地下3層的大樓，並利用大型空橋連接各建物，並在樓層中設有挑高的空中景觀平台。

侯友宜在開工典禮中表示，員和段青年住宅要蓋543戶的青年社會住宅，是從工業區改為住宅區的回饋空間，在地方的議員及中央及立委的合作下才有動土機會，有1房、2房、3房的多元式房間，且離捷運板南線路程只有5分鐘，在整個設計中引入綠建築、智慧建築及通用化設施，讓整個青年住宅更人性化。

侯友宜指出，在員和段青年社會住宅的整個公共回饋空間裡面，除了青年創業中心、托老中心，還有庇護工場，甚至未來有可能規畫公共托育，讓年輕人在地這個好生活，也可以在地就業跟就學。我們目標的整個青年社會住宅，

侯友宜說，土城最近幾年變化很大，員和段青年住宅距板南線非常接近，市府將在今年底前累計完成7000戶，到2023年要在土城、中和、三峽等地完成1萬戶青年社會住宅。

侯友宜表示，除了青年社會住宅之外，北市每年1萬9000戶「租金補貼」，也是扶助青年成家方式，但「包租代管」成效不如預期，到2023年將有2萬9000戶補助，讓新北市的年輕人及需要社會住宅的弱勢族群，都都能夠在地樂活，至於是否足夠市府將隨時彈性調整。

(中國時報)