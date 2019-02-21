車比人多 通霄決撤部分人行道

2019年02月21日 04:10 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮公所為配合內政部營建署人本環境計畫，將中興路、旗山路、海濱路等路段路肩畫設人行道，近日居民違規將車輛停至人行道，遭通霄警方依法開單取締，事關荷包、引起眾怒，鎮公所20日會勘表示，因應時空、環境改變，人行道規畫不符合當地需求，將擇期撤除相關標示，並報請中央評估。

通霄地區臉書社團16日貼出多張車輛違停人行道照片，內容指出，去年鎮內部分道路畫設為人行道，近日警方執行聯合稽查針對違停開單舉發，讓民眾荷包大失血，甚至有人因此與警發生衝突，質疑人行道畫在民宅前，鎮內停車格不足，如此設計是將鎮民當搖錢樹。

鎮公所20日會同縣府工務處、公路總局、通霄警分局、縣議員張可欣、陳品安、鎮代傅郁揚、鄭國雄等單位舉行現勘會議，決議將擇期撤除中興路、旗山路、海濱路等路段人行道規畫，方便當地居民停車運用，鎮長陳漢志指出，人行道設計有其時空背景，如今「人少車多」不符合需求，有改善必要。

陳漢志表示，當年台電人員進駐通霄，人車爭道才畫設人行道，如今時空環境改變，鎮內人車用路比約2比8，若只有2個人在走，用條專業道給他走，卻讓大家都無法停車，這也違背「人本」本意，他說，中央政策下來，每個人解讀不一，都市模式不符合鄉下，因事實環境作調整，維護人行安全精神未改變。

陳漢志說，學童上下課交通安全維護、海濱路人行道的壓花地磚等設計均為營建署人本環境計畫的一部分，要刨除人行道、增設停車格，抑或規畫限制停車時間還需再研議，目前先朝撤除人行道標示努力，並報請營建署作評估，施行過度期，警方將會不主動開單舉發。

(中國時報)