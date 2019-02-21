中國附醫啟動AI醫院
中國醫藥大學附設醫院與長佳智能醫療AI公司合作建置人工智慧醫療診斷中心，透過豐富臨床經驗及AI智慧工程，在8科別、7項檢查中導入AI門診，讓醫師可以判讀速度加快，有更多時間聚焦在病人互動，另也透過醫療端回饋，讓AI機器人不斷修正進化成為名醫分身。
中國附醫20日盛大舉辦AI醫院啟動記者會，公開與長佳智能醫療合作，在心臟科、腎臟科、胸腔科、乳房外科、兒科、眼科、精準醫學、健檢中心等8科導入「AI門診」，第1階段已落實在骨齡診斷、染色體異常診斷、心電圖異常診斷、胸部X光、糖尿病眼底病變、腎衰竭腎病預測與基因檢測檢驗臨床醫療上。
中國附醫院長周德陽指出，AI能協助某些效率低、繁瑣且昂貴的醫療診斷程序，將人為失誤降低，並提供更完善的照護。中國醫藥大學副校長蔡輔仁指出，透過臨床醫師不斷馴化回饋，未來這個AI醫師判讀結果幾乎可以與有30年臨床經驗的醫師一樣。
目前落實在臨床上的AI皆是透過數位教學醫院等級專科醫師，及數萬例到數十萬例訓練出來，正確率達85％以上，即將更快速、更精準地協助判讀病歷，幫助中國醫藥大學醫療體系的16家醫院邁向「人工智慧醫療」里程碑，造福更多病患。
(中國時報)
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