學甲溼地出繪本 環境教育UP
內政部營建署及台南市農業局補助「學甲溼地保育行動計畫」，由台南市生態保育學會委由學甲國小團隊執行，創作出「學甲溼地故事繪本」，20日正式出版，農業局強調，學甲溼地故事繪本是一本寓教於樂，傳達保育重要性的繪本，也是全台首度以溼地為主題的繪本。
學甲溼地現址在20多年前，因為氣候變化海平面上升，以及養殖業者超抽地下水，使得地層下陷，土地逐漸鹽化、下沉，當地聚落不得不廢村遷址，後來以長達10年時間，採生態、休耕模式，讓地力自然恢復，農地轉型復育成溼地，「學甲溼地生態園區」也在2012年成立，目前由台南市政府、學甲區農會及台南市生態保育學會共同經營，朝生態保育、教育及觀光旅遊方向發展。
「學甲溼地保育行動計畫」執行單位台南市生態保育學會，委請經驗豐富的學甲國小團隊創作繪本，校長蔡玉葉、主任方啟丞以及美術老師彭瑋萍從3到5年級選出12名同學組成團隊，實地踏查溼地，再讓學生畫出自己觀察到的生態樣貌，從超過50幅作品精挑細選，彙集成38頁的繪本，成為環境教育向下扎根的最好教材。
20日發表會也贈送學甲區5所國小每間20本繪本，秉持著寓教於樂，傳達保育重要性，希望「學甲溼地故事繪本」能為在地人文史蹟、物種復育及環境保育盡一份心力，達成人與自然和諧共生的美好願景。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。