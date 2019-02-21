學甲溼地出繪本 環境教育UP

2019年02月21日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

內政部營建署及台南市農業局補助「學甲溼地保育行動計畫」，由台南市生態保育學會委由學甲國小團隊執行，創作出「學甲溼地故事繪本」，20日正式出版，農業局強調，學甲溼地故事繪本是一本寓教於樂，傳達保育重要性的繪本，也是全台首度以溼地為主題的繪本。

學甲溼地現址在20多年前，因為氣候變化海平面上升，以及養殖業者超抽地下水，使得地層下陷，土地逐漸鹽化、下沉，當地聚落不得不廢村遷址，後來以長達10年時間，採生態、休耕模式，讓地力自然恢復，農地轉型復育成溼地，「學甲溼地生態園區」也在2012年成立，目前由台南市政府、學甲區農會及台南市生態保育學會共同經營，朝生態保育、教育及觀光旅遊方向發展。

「學甲溼地保育行動計畫」執行單位台南市生態保育學會，委請經驗豐富的學甲國小團隊創作繪本，校長蔡玉葉、主任方啟丞以及美術老師彭瑋萍從3到5年級選出12名同學組成團隊，實地踏查溼地，再讓學生畫出自己觀察到的生態樣貌，從超過50幅作品精挑細選，彙集成38頁的繪本，成為環境教育向下扎根的最好教材。

20日發表會也贈送學甲區5所國小每間20本繪本，秉持著寓教於樂，傳達保育重要性，希望「學甲溼地故事繪本」能為在地人文史蹟、物種復育及環境保育盡一份心力，達成人與自然和諧共生的美好願景。

(中國時報)