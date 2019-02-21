台東元宵遶境 網友負評不斷

2019年02月21日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

台東元宵遶境落幕，但網路上卻是負評不斷，網友戲謔地問「有元宵節嗎？」質疑絲毫沒有元宵節的氣氛，大嘆不只主辦方管制太多、參加宮廟銳減，東寒單的金字招牌都不見了，遊客更是寥寥無幾，非常悲哀。

元宵節遶境是台東傳統文化，迄今已有超過1甲子時間，近年由於打架滋事及環保議題延燒，一度面臨無人願意承辦的窘境。今年在縣府及市公所努力協調下，由天后宮接下舉辦，但報名隊伍卻銳減至27個。

許多網友在臉書上針對今年元宵遶境留言，普遍認為今年完全感覺不到元宵節氣氛、遶境遊行時警察比家將還要多、每個路口都有警察站崗、觀光客明顯變少，「元宵沒了，人進不來，錢也沒了！」

台東縣警局表示，以往元宵節遶境期間隨處可見沒戴安全帽的騎士滿街跑，就算街頭都是警察，也絲毫不怕被攔查告發，今年除採現場攔停告發外，也在遶境路線全程錄影蒐證後舉發，19日當天針對未戴安全帽開共出236張罰單、無照駕駛20件、闖紅燈3件。

另外台東環保局表示，19日遶境活動，台東空氣品質監測站結果顯示，懸浮微粒及細懸浮微粒濃度最高值分別為64及22，空氣指標偏高達53，以手持式檢測儀在遶境活動現場更測得細懸浮微粒最高值為742.9，顯示燃燒鞭炮造成空氣汙染，提醒敏感族群及孩童應盡量遠離施放區，避免空氣汙染物影響健康。

(中國時報)