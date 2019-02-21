再登小金門 老預官重燃戰魂

2019年02月21日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

22年前抽中「金馬獎」分發小金門的劉文哲，20日帶著書寫少尉預官生活的新書《駐在南山頭》，重返他在7000多個日子以前的第一線海防據點，倒帶回憶與袍澤弟兄一起洗海水澡、吃香噴噴軍用豬肉罐頭，讀師部油印發行的戰情通報，在1996年台海危機「同島一命」的戰地歲月。

坐落於小金門最南端，去年1月23日由接管的金門國家公園管理處整修開放參觀的南山頭四營區，早期為南海岸重要據點之一，坑道橫向最長約120公尺，縱長約70公尺，深達3層，坑道的動線與結構均為金門少見，且鄰近金門唯一的玄武岩海岸地形，可就近觀賞多樣的地形變化，兼具戰地史蹟與人文地理的精采內容。

45期預官甲班步兵科義務役軍官劉文哲，在22年前抽中「158師」籤來到小金門，先後在南山頭據點與復興嶼擔任主官。

22年後，他在金管處的邀請下，將在島上的甘苦點滴寫成《駐在南山頭》一書，並在昨天回到依稀再聽聞弟兄吶喊操練，也再看到袍澤匆匆穿梭的南山頭四營區坑道內，與大排長龍等著他簽名，為大時代故事認證的讀者見面。

劉文哲在滿滿寫真插畫的書中，從武崗軍艦載著整船的弟兄穿越台灣海峽來到料羅碼頭，一路回溯戍守前線的軍旅生活，每一則小故事均彷彿昨日。

1996年台海危機，海浪拍打南山頭的濤聲，似乎不再那麼的詩情畫意，一點風吹草動，都讓人不禁屏息細聽，海上突然傳來大陸漁船炸魚聲，更是教人膽戰心驚，抖擻精神嚴陣以待。

「所有的射口都要徹底清掃射界，雜草、灌木全部清掃乾淨」、「平常要求弟兄挖散兵坑總是應付了事，淺淺挖個2鏟就了事閃人，但此時卻不需督導，又深又堅實，每一個都可以當作是教戰準則的示範」劉文哲寫下當年的戰備即景，其中有著與袍澤們的難忘情感。

(中國時報)