青溪智圖啟用 桃園今年目標10座

2019年02月21日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市教育局推動智慧圖書館，20日桃園區青溪國小智慧圖書館啟用，是全桃第6座，今年度還會達成全市10座目標。教育局表示，智慧圖書館基本功能將可自助借書，簡化借閱流程，對學生相當方便。

教育局表示，目前桃園市包含大園國際高中、永豐高中、大有國中、內壢國中、文化國小、青溪國小，都已經完成智慧圖書館建置，其餘內壢高中、平鎮高中、平鎮國中、元生國小都會在今年內完成。教育局說，現今主要在人口較多的學校示範，未來會逐一推廣到全市。

教育局補充，智慧型圖書館基本設施就是在書本加裝RFID晶片，學生可以用市民卡租借書本，此外也會和電子信箱、通訊軟體Line合作，學生借閱什麼書本，家長馬上就可得知。此外各校也有不同發展的方向。以青溪國小為例，學校還結合AR、機器人Zanbo系統。以平板電腦相機拍攝特定書本，平板隨即會顯示相關畫面。Zanbo不但可以說故事，當有圖書需要尋找時，Zanbo也可以帶領學生找書，便利許多。

學生簡睿德說，過去借書都要排隊，但下課僅10分鐘，可能還沒借到書，就打鐘上課，如今有自助借書系統，借書比以前快很多，不必擔心排隊困擾。

(中國時報)