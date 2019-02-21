實習學生控無薪加班 與飯店和解

2019年02月21日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

武陵富野渡假村的大學實習生及建教合作班學生，傳出遭主管以成績威脅，逼迫無薪加班，多名學生上月搭車急奔百餘公里外的台中市政府檢舉，經勞工局介入，業者補發加班費，2名主管分別被記大過與離職。

東方設計大學實習生及高英工商建教合作班學生向媒體爆料指出，他們幾乎每天下班打卡後，都被餐廳主管留下來做額外工作，有人被迫加班到下午1、2點，只有剩菜、剩飯能吃。高職建教班一年級學生沒經驗，動作較慢，常從早上做到晚上11點才能回宿舍休息。學生聯名向人資主任反應，不但沒改善，還被縮減人力。

台中市勞工局表示，上月18日前往檢查，經查勞資雙方約定加班可選擇加班費或補休，勞工確實也有選擇加班換補休，難以認定有違反勞基法。勞雇雙方各執一詞，原定上月29日召開調解會議，因雙方之後達成協議和解，勞方撤回申請書及勞資爭議調解。

富野集團發言人黃慶安表示，楊姓主管未妥善處理學生排班問題，也未呈報學生加班費，明顯管理不當，記2大過處分，陳姓副理事後請辭獲准。4名學生提出發給加班費，已在2月15日發給，另3名學生要求改善內部管理，公司會徹底檢討。

(中國時報)