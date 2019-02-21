嘉市城隍廟抓周 弱勢免費
孩子滿周歲「抓周」預測未來志趣，是民間盛行的傳統禮俗，而相傳文昌帝君庇佑孩子會念書、考運好，嘉義市城隍廟與遊Love園親子館將於3月3日（農曆正月27）文昌帝君誕辰前夕舉辦「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周活動，優惠中低收入家庭免費參加。
台灣傳統禮俗中，「抓周」是寶寶滿周歲的第1個重要儀式，在米篩上擺放筆、算盤、錢幣、書籍等18樣各有意義的常用物品，讓寶寶隨意抓取，透過孩子抓取的物品寓意預測小孩未來的志趣。
遊Love園親子館負責人翁紫銘說，現代版的抓周不同於傳統，認為所抓物品即代表未來職業，而是轉變為「親友與親子之間的趣味互動」，親族想留下孩子成長過程的每一個重要美好紀錄及回憶，並藉此期願孩子健康快樂長大。
嘉邑城隍廟董事長賴永川說，文昌帝君是職掌文運與考試的神祇，每逢考期學校校長、補習班主任會帶學生到城隍廟虔誠參拜城隍爺及文昌帝君，參加公家機關考試的求職考生也會來參拜。
遊Love園親子館與嘉邑城隍廟、福添福社會福利基金會舉辦抓周公益活動，中低收入家庭免費報名，活動的報名費將於當天捐作嘉邑城隍廟公益基金，並重現傳統習俗的美好，也協助政府促進夫妻的生育意願。
(中國時報)
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