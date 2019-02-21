西班牙高空馬戲團 燈會大驚喜

2019年02月21日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

2019台灣燈會在屏東19日開幕，邀請多個國內外知名團隊先行亮相演出，其中「西班牙Voala高空馬戲團」團員在30米高空華麗精采表演，被譽為「燈會最讓人驚喜的節目」。法國水上烏托邦劇團及夜光遊行則在20日舉行首演，也非常吸睛。

舞者從舞台由吊車懸吊至30米高空，在懸空狀態下將廣闊的天空當成劇場，配合西班牙歌樂，舞者展現高超的肢體舞蹈與高空馬戲特技，壯麗又迷幻的視覺效果，帶給觀眾前所未有的體驗。

表演過程中現場驚呼聲連連，結束後鼓掌聲及歡呼聲不斷，不少觀眾直呼，「這是今年燈會最讓人驚喜的節目！」西班牙高空馬戲團在燈會只剩下21日1場演出，晚上8點半到9點半在主舞台，想欣賞的民眾不要錯過。

水上劇場邀請法國水上烏托邦劇團結合大鵬灣潟湖地形，演出豪華夢幻《海洋歌劇》，演員們以海洋為舞台，在海面上滑板、騎自行車、在床上做美夢，如夢如幻。2月20至24日、26日至3月2日晚上7點到8點，在大鵬灣藝術燈區旁海域演出。

夜光海洋生物遊行打造水母、黑鮪魚、熱帶魚、章魚、海馬等浮空夜光海洋生物玩偶道具，加上西非歡樂慶典樂曲。2月20日至3月2日晚上8時20分至50分，在大鵬灣燈區水上劇場旁進行。

(中國時報)