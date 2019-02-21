西班牙高空馬戲團 燈會大驚喜
2019台灣燈會在屏東19日開幕，邀請多個國內外知名團隊先行亮相演出，其中「西班牙Voala高空馬戲團」團員在30米高空華麗精采表演，被譽為「燈會最讓人驚喜的節目」。法國水上烏托邦劇團及夜光遊行則在20日舉行首演，也非常吸睛。
舞者從舞台由吊車懸吊至30米高空，在懸空狀態下將廣闊的天空當成劇場，配合西班牙歌樂，舞者展現高超的肢體舞蹈與高空馬戲特技，壯麗又迷幻的視覺效果，帶給觀眾前所未有的體驗。
表演過程中現場驚呼聲連連，結束後鼓掌聲及歡呼聲不斷，不少觀眾直呼，「這是今年燈會最讓人驚喜的節目！」西班牙高空馬戲團在燈會只剩下21日1場演出，晚上8點半到9點半在主舞台，想欣賞的民眾不要錯過。
水上劇場邀請法國水上烏托邦劇團結合大鵬灣潟湖地形，演出豪華夢幻《海洋歌劇》，演員們以海洋為舞台，在海面上滑板、騎自行車、在床上做美夢，如夢如幻。2月20至24日、26日至3月2日晚上7點到8點，在大鵬灣藝術燈區旁海域演出。
夜光海洋生物遊行打造水母、黑鮪魚、熱帶魚、章魚、海馬等浮空夜光海洋生物玩偶道具，加上西非歡樂慶典樂曲。2月20日至3月2日晚上8時20分至50分，在大鵬灣燈區水上劇場旁進行。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。