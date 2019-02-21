向桃園市志工致敬 演唱會23日登場
中國時報與桃園市八德區音樂協會，23日下午1時在八德區陸光四村活動中心舉辦「2019向桃園市志工致敬公益演唱會」，希望傳遞人人為我、我為人人的社福概念，會中也將表揚多位八德區的模範志工。
活動在桃園市文化局支持下，將於23日下午1時舉辦，邀請600多位，長期犧牲假期，服務社會的志工與會，也將由金鐘獎最佳主持人陳凱倫擔綱主持，參加演出的歌手有3屆金曲獎南方二重唱、3金歌王殷正洋、小調歌后蘇霈、上海名伶夏禕、金曲歌后大百合、pub歌王辛龍、明日之星黑色旋風郭婷筠8位藝人，將帶來膾炙人口的22首經典老歌。
若想要與歌手、志工同歡的朋友，下載翻爆APP，即可於活動當天免票入場。王姓民眾表示，這些歌手難得齊聚一堂，就算自己不是志工，也會想要現場聆聽他們的歌聲。
(中國時報)
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