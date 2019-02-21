藍嘉市黨部廳舍 法拍流標

2019年02月21日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

國民黨黨產遭不當黨產處理委員會凍結，離退職黨工追討欠薪，嘉義地方法院20日對國民黨嘉義市黨部及2處附屬廳舍執行第1次法拍，因無人投標，宣告流標，有不動產業者認為價格高、黨產拍定不點交等因素影響投標意願。

國民黨嘉義市黨產有3筆不動產20日遭法拍，包括嘉義市大業街88號黨部辦公大樓一拍底價4395萬8000元；2處宿舍，嘉義市民權路28號4樓之2，一拍底價936萬1500元、民權路30號4樓之2，一拍底價1003萬3500元，目前都有承租人使用中，拍定後不點交。

嘉義地方法院庭長洪嘉蘭說，第1次拍賣無人投標而流標，除非有停止拍賣的裁定，否則會持續辦理拍賣程序，2拍期程將由承辦的事務官決定。

國民黨因財產遭不當黨產處理委員會黨凍結，300多名離退黨工僅領到4成退休金，為追討欠薪，委由律師聲請民事強制執行，嘉義地院2018年5月21日受台北地院委託查封國民黨嘉義市黨部及2處附屬廳舍，去年12月12日原本要法拍，後因債權人與國民黨協商而聲請暫緩執行，雙方協商未成，法院20日執行第1次法拍。

國民黨嘉義市黨部指出，中央黨部於今年2月14日已勝訴，即中投公司104年、105年應支付該黨之股利及欣裕台公司104年應支付該黨之減資款，可作為支付大量解雇勞工資遣費，且即使黨產拍定也不點交，不利於民眾投標。

(中國時報)