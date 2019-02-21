藍嘉市黨部廳舍 法拍流標
國民黨黨產遭不當黨產處理委員會凍結，離退職黨工追討欠薪，嘉義地方法院20日對國民黨嘉義市黨部及2處附屬廳舍執行第1次法拍，因無人投標，宣告流標，有不動產業者認為價格高、黨產拍定不點交等因素影響投標意願。
國民黨嘉義市黨產有3筆不動產20日遭法拍，包括嘉義市大業街88號黨部辦公大樓一拍底價4395萬8000元；2處宿舍，嘉義市民權路28號4樓之2，一拍底價936萬1500元、民權路30號4樓之2，一拍底價1003萬3500元，目前都有承租人使用中，拍定後不點交。
嘉義地方法院庭長洪嘉蘭說，第1次拍賣無人投標而流標，除非有停止拍賣的裁定，否則會持續辦理拍賣程序，2拍期程將由承辦的事務官決定。
國民黨因財產遭不當黨產處理委員會黨凍結，300多名離退黨工僅領到4成退休金，為追討欠薪，委由律師聲請民事強制執行，嘉義地院2018年5月21日受台北地院委託查封國民黨嘉義市黨部及2處附屬廳舍，去年12月12日原本要法拍，後因債權人與國民黨協商而聲請暫緩執行，雙方協商未成，法院20日執行第1次法拍。
國民黨嘉義市黨部指出，中央黨部於今年2月14日已勝訴，即中投公司104年、105年應支付該黨之股利及欣裕台公司104年應支付該黨之減資款，可作為支付大量解雇勞工資遣費，且即使黨產拍定也不點交，不利於民眾投標。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。