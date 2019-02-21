前檢察官買凶槍擊住持 殺手減刑

2019年02月21日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

受「史上最凶殘檢察官」顏漢文等人唆使，犯下槍擊高雄金山寺住持釋圓塵的殺手陳穎甫被依殺人未遂等罪判9年8月定讞，他認為遭數罪併罰、量刑過重，聲請再審成功，高雄分院20日宣判，減為徒刑9年，可再上訴。

顏漢文等人為奪金山寺廟產，涉嫌於2012年4月找人在屏東縣佳冬鄉製造假車禍，欲撞死釋圓塵不成，後來又於同年9月唆使陳穎甫在屏東縣新埤鄉準提寺內，槍擊釋圓塵，結果殺人不成，反在現場遭制伏。

據了解，陳穎甫當時涉嫌購買改造手槍後再偷機車，假裝信徒混入準提寺的法會內，進而闖入辦公室，對釋圓塵頭部瞄準開槍，但對方以雙手護頭，右手臂雖遭槍擊貫穿，但倖免於難，陳穎甫則被釋圓塵的司機奪槍壓制。

陳穎甫後來被依殺人未遂等罪判徒刑9年8月定讞，但他認為，法官量刑時，以他涉犯殺人未遂、非法持有槍彈及竊盜等3罪分論併罰，但應成立想像競合，從一重論，因而聲請再審成功，20日宣判，以殺人未遂改判9年。

前台南地檢署檢察官顏漢文，判刑14年10月、褫奪公權7年。

(中國時報)