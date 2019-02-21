錐麓斷崖落石頻傳 擬建明隧道

2019年02月21日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮太魯閣國家公園錐麓斷崖一帶，3年前曾發生近萬平方公尺大規模坍方，造成台8線176公里處交通阻斷，歷經3個多月搶通，同路段日前又發生落石砸穿公車頂部，乘客命大閃過落石，對於落石意外頻傳，公路第四區養護工程處目前正在研擬該處納入今年度明隧道設計範圍。

2016年1月台8線中橫公路176.3公里處錐麓隧道口發生近萬平方公尺的大規模坍方，砸毀明隧道一半路面，台8線硬生被中斷，近4個月搶通工程，本月17日同路段又再度發生落石，落石砸穿客運車頂，掉落在置物架上，所幸並未造成傷亡。

第四區養護工程處太魯閣工務段長張宇博指出，自3年前大規模坍方後，清除路面土石後，在坡面以掛網噴上擬土避免鬆落土石掉落，過去3年完成台8線74處邊坡保護及落石防治作業，及2處改線工程，降低中橫公路落石及致災情形。

張宇博說，錐麓斷崖風化嚴重，也一併進行錐麓斷崖地質探查，作為明隧道設置基礎，明隧道建置將於錐麓隧道為基點，往東西向延伸長度，並納入近年落石熱點地段，初步評估、設計報告將於今年度完成，最快明年動工。

(中國時報)