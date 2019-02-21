2023年 五股交流道免塞車
政院「中央地方建設協調會報」開始運作，新北市向中央要求協助47案，補助金額達2339.53億元，宜蘭縣則提出「宜蘭直鐵」等7案，工程經費粗估也超過1268億元。負責協調的政務委員吳澤成昨表示，可縮短2年、在2023年改善五股交流道塞車問題。
新北市政府提出47案中，經費補助28案、行政協助19案，請中央依經費需求年度補助的28案，經費約2339.53億元。
吳澤成說，中央地方建設協調會報成立後，他負責宜蘭、新北及屏東，已建立連繫窗口，有任何問題歡迎地方提出。
他表示，會對新北市及宜蘭縣的案子歸納分類，逐案釐清權責及可行性，地方與部會若有不同意見，會儘量溝通協調，尋求共識。
吳澤成以新北市五股交流道改善案為例表示，涉及新北市政府、交通部高公局、公路局，過去因缺乏溝通協調管道，以致拖延很久，去年他召集會勘，釐清權責及作業方式，現在可行性評估已經通過，正在進行規畫。原新北市府規畫要7年，初步評估期程可縮短2年，只要5年、也就是2023年就可以改善五股交流道塞車。
至於宜蘭方面，吳澤成說，宜蘭有提及鐵路高架，根據中央鐵道局會勘，傾向羅東到宜蘭段有急迫性，礁溪跟頭城段較不急迫，他認為礁溪跟頭城段可以等直鐵興建時一併處理，已獲宜蘭縣長林姿妙同意。
對於宜蘭直鐵部分，吳澤成說，因涉及環評，還要再溝通；依目前所掌握資料，若論對環境的影響，高速公路比北宜公路對翡翠水庫影響更小，可想而知，未來鐵路的影響必定比公路的影響更小。
(中國時報)
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