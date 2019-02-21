老翁腎腫瘤 中醫大微創手術切除

2019年02月21日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹地區1名85歲的黃姓老翁今年發現左腎有惡性腫瘤，但因他曾經開刀，主治的中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科主任陳冠亨，憂心黃姓老翁術後易造成沾黏，因此以「腹腔鏡部分腎臟切除手術」為黃翁摘除腫瘤，這是新竹地區腹腔鏡部分腎臟切手術首例。

陳冠亨表示，黃姓患者本身曾經動過手術，身體有長達30公分的刀疤，若用傳統切除手術，可能造成15到20公分以上的傷口，因此以「腹腔鏡部分腎臟切除手術」，在腎臟旁各開4個大小約1公分的洞，以微創手術方式，切除黃姓患者長寬約3公分的腫瘤，避免成為轉移性腎臟癌。

由於微創手術傷口小，黃姓老翁手術隔天即可下床自由活動，復原狀況良好，日前也已出院。陳冠亨表示，「腹腔鏡部分腎臟切除手術」挑戰性高，有別於傳統術式，常因傷口較大、疼痛，而不敢深呼吸、下床走動，或使用止痛劑，延緩回歸正常生活時間。

陳冠亨表示，預防腎臟癌要避免肥胖、抽菸，也要多喝水，不能忽視原因不明的腰痠、腰痛，或是血尿，定期安排健康檢查，才有機會能夠檢測出早期癌症，及早治療。

(中國時報)