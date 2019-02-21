地方掃描－性侵喑啞童 聽障志工判刑

2019年02月21日 04:10 中國時報 林欣儀 ）

台中：有聽力障礙的22歲張男，3年來利用擔任夏令營志工的機會，前後性侵11名年僅9至13歲的喑啞學童，一審被依強制性交罪判9年6月，張男辯稱自己也曾是性侵受害者，二審法官考量張男已與部分被害人和解，改判8年2月。

(中國時報)