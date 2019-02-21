郭明賓辭議員 遞補缺額成焦點
前嘉義市議員郭明賓被檢方起訴賄選，並提出當選無效的民事訴訟，當選無效之訴20日開庭，委任律師主張郭已辭議員，沒有繼續訟訴的利益，不必遞補，保留缺額；檢方反對，認為請辭與宣告當選無效是兩回事，要繼續訴訟，法官訂3月6日宣判。
郭明賓當選嘉義市第10屆議員，檢方卻對他並提起當選無效的民事訴訟，法院於1月2日首次開庭，後來郭於1月29日請辭議員，隔天1月30日檢方偵結，依違反選罷法起訴郭賄選。
當選無效之訴20日第2次開庭，郭明賓未出庭，委任律師表示，郭先生坦承賄選，且已請辭議員，並返還選舉補貼金，已沒有繼續訟訴當選無效之實益，也沒有遞補問題，應該維持缺額。
但是檢方援引南投地方法院99年選字第6號判決，主張「當選無效」是追溯自選委會公告當選人的起始日，而當選人主動請辭有多種原因，且《選罷法》是為保障選舉的公平性而立法，攸關其他候選人選舉利益，請辭與宣告當選無效是兩回事，因而有必要繼續訟訴。
檢辯雙方各持己見，攻防有據，合議庭審判長洪嘉蘭最後宣布3月6日上午10時宣判。
嘉義市選舉委員會副總幹事柯國振表示，依《選罷法》第74條規定，議員缺額是否遞補，是依當選無效之訴訟結果而決定。
(中國時報)
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