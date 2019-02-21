化製廠歲修 斃死畜禽難處理

2019年02月21日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

現全台共有7家合法畜禽化製廠，其中3家集中在屏東長治鄉，但因長期排放臭味、造成空汙問題，令地方積怨已久，不斷向環保署陳情；農曆年後，官員2次上門稽查，讓業者大感無奈，20日起以機具歲修名義宣布暫時停工，讓斃死畜禽的處理問題被迫搬上檯面。

根據統計，屏東縣境化製場每日能處理的斃死畜禽數量高達60公噸，除了在地近3000場的牛、羊、豬、雞等場區，也擔負台中以南、甚至花東等地的2000多處畜禽場，一旦業者停工，後續處理將是一大問題，引來畜牧業者關注。

屏東縣政府農業處長黃國榮坦言，目前全台畜牧產業正陷入對岸非洲豬瘟疫情的強烈威脅，如何妥善處理斃病死豬，或讓染病畜禽避免流入市面，引發社會恐慌，公部門正嚴格監控中。

化製業者無奈透露，廠區在屏東落腳多超過20年，隨著經濟發展、環保意識抬頭，場內也與時俱進，2016年起即陸續添置空汙防制設備，2017年並完成汙水處理設施，各家至少投入3500萬元，或許做得不夠好、但改善需要時間，「希望不要掐死在專家輔導下，即將完成的改善行動」。

長期關注化製場惡臭問題的立委蘇震清也強調，化製場是取得執照合法經營，但汙染超標也是事實，如何積極改善是業者該做的事，不能把社會成本轉嫁給老百姓，為大家爭取好空氣這點絕不能讓步。

(中國時報)