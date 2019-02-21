色翁強吻女房仲 判刑3個月
中國時報
游昊予／基隆報導
基隆市1名85歲的老翁去年約女房仲小敏（化名）至麥金路住處簽約，沒想到老翁見小敏身材曼妙，動了色心，趁小敏沒有防備的時候拍打胸部，還說：「妳奶子好大」。小敏受到驚嚇，草草結束商談便要離去，沒想到老翁又在電梯裡伸出狼爪，又摟又親，讓小敏憤而提告，法院考量老翁年事已高，判刑3個月。
據調查，老翁於去年委託小敏出售位於汐止的房子，兩人相約在基隆市安樂區麥金路上的老翁家中商議賣房細節，但在講解過程中，老翁卻愈靠愈近，小敏本以為老翁是因為重聽關係，所以沒有阻止，等到討論接近尾聲，老翁突然伸出手往她的胸部拍下，嘴上還說：「妳奶子好大」。
小敏雖然受到驚嚇，卻因為老翁是客戶不敢反抗，只能草草結束簽約便要離去。但老翁仍不死心，又在電梯裡面伸手搭上小敏的肩膀試圖摟抱，還強親小敏臉頰，小敏忍無可忍將他推開，回到公司趕緊向主管報告並向老翁提起訴訟。
基隆地方法院勘驗當時電梯監視器的畫面，發現老翁確實有試圖摟抱小敏，且犯後毫無悔意，完全不和小敏和解或道歉，但因為老翁年事已高，所以依性騷擾防治法判處老翁3個月有期徒刑。
(中國時報)
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