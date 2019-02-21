有機農業亞盟青年論壇 面試

2019年02月21日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

國際有機農業亞洲聯盟青年論壇（IFOAM Asia）首次在台灣舉辦，由新北市農業局承辦，吸引國內70餘名有機青農踴躍報名，由於名額僅25名，20日特別舉行面試；為配合未來課程全以英文授課，因此面試也採全英文方式進行，面試後先錄取15人，下次報名自2月25日至3月8日，將再錄取10人。

農業局表示，新北市積極推動有機農業發展，包括校園營養午餐提供有機農產品最直接的銷售通路、自主抽驗把關食材健康、積極青農輔導、媒合友善農作物契作銷售等，因此吸引IFOAM Asia選擇來台舉辦青年論壇。

昨天應試人員包含青農有機茶農夫妻檔，尚在就讀大學、協助家中務農的年輕學子，有機認證及食品檢驗單位員工及相關政策政府公務人員等，希望透過參與論壇更全面了解有機農業的發展演進、有機農業最新趨勢，以及有機農產品如何有效行銷。

參加面試的有機青農陳坤（請造山在上的峰）表示，很高興新北市提供一個可以和國際交流的機會，因為在台灣接觸到的農民都較偏年長，而這次交流的對象是比較年輕的農業從事者，這是一個很好的學習機會。

富士康智慧農業執行長白佩玉昨天受邀蒞臨試場，她表示，很開心有這樣的機會，讓台灣想參與有機農業的青年們有學習的地方，今天已走出了第一步，有機的市場在未來幾年非常蓬勃，如何整合生活、生產、生態，在這次的論壇將會有很多專業人士和大家分享，我們一起為台灣的有機農業努力。

農業局表示， 凡入選成為學員並全程參與者，新北市將提供每位育成獎金3萬元，有農民身分者可加入農業局「友善契作平台」，協助媒合銷售友善農作物，後續並將提供相關補助以鼓勵參與相關國際會議。

(中國時報)