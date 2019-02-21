地方掃描－砂石車翻覆 駕駛傷重不治

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

2019年02月21日 04:10 中國時報 廖肇祥 ）

南投：滿載砂石的砂石車20日近午行經國道6號東草屯交流道時失控，整輛車翻覆後掉落邊坡，陳姓駕駛拋出車外。警方調派10多輛剷土車於12時半排除路障，恢復通車，但駕駛送亞大醫院急救後仍傷重不治。

(中國時報)