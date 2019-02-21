鹽水放蜂炮 PM2.5超標86倍
名列世界三大民俗慶典的鹽水蜂炮落幕，台南市政府環保局派員前往現場進行空氣品質走動監測，發現19日元宵當晚9至10點鹽水國中主炮城引爆期間，PM2.5濃度一度高達3022μg／m3，超出法定24小時平均標準值86倍。
蜂炮結束後，環保局立即動員157人及36輛垃圾車、清掃機具清理環境，直到20日中午清理完畢，共清掃路線13條，長度19.5km，垃圾量達16.24公噸。
環保局也為了解蜂炮對空氣品質的影響，派員於現場進行空氣品質的監測，並且設置了4部「定址式空氣品質微型感測器」，以及1部「移動式細懸浮微粒直讀儀」以便走動監測。
監測結果發現，主炮城19日晚間9點在鹽水國中操場開始施放後，當晚9至10點蜂炮施放高峰期間，鹽水國中現場監測到尖峰最高值一度高達3022μg／m3，超出法定24小時平均標準值86倍。
鹽水國中主炮城集中施放的9點至10點期間，PM2.5濃度平均值338μg／m3，不僅超出平均值9倍，相較於沒有施放蜂炮的17日平均濃度25.9μg／m3，更高出13倍，但是受影響的區域僅在炮台活動場地附近。
不過，晚間10點30分施放完畢後，濃度隨即下降。環保局強調，PM2.5高濃度是短時間現象，且影響區域範圍有限，因活動現場民眾口罩等防護裝備相當俱全，煙霧對身體造成影響有限。
(中國時報)
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