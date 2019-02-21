水璉國小百年老榕回生

2019年02月21日 04:10 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣壽豐鄉水璉國小一棵百年老榕樹罹患煤煙病，經縣府農業處與福田樹木保育基金會聯手搶救，罹病部分切除後，如今枝葉茂密、生意盎然，是校園罹患煤煙病老榕樹被治癒的第一例。

縣府農業處保育與林政科長邱奕成指出，處長羅文龍很重視珍貴老樹，前年得知水璉國小有一棵樹齡120年的老榕樹疑似遭病蟲害為害，委請行政院農委會林業試驗所傅春旭前往診治療。

樹醫師傅春旭認定是紫膠介殼蟲作祟，這種蟲孵化後爬行到樹木枝幹固定棲息，從此不再移動，會在棲息處吸食組織汁液，分泌的蟲膠除了會形成瘤狀物外，也會提供附著的煤煙菌養分，誘發煤煙病，長期會造成葉片枯黃、枝條乾枯。

縣府農業處派員進行養根切除外科手術，將被感染的枝葉修剪焚毀，並噴灑有機磷類藥劑防治，強化樹體，去年3月再交由福田樹木保育基金會接手，繼續「搶救老樹大作戰」。

邱奕成與承辦員徐子媃說，罹病老榕樹經切除部分枝條治療後，如今枝葉茂密，生機盎然，這是校園老榕被成功治癒的第一例。農業處會一步與校方合作，製作老榕樹解說牌，包括榕樹由來、病癥、治病過程，充作生態教學的活看板。

(中國時報)