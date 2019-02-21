韓國瑜崛起 邊緣化小英

2019年02月21日 04:10 中國時報 邱師儀

最新出爐的一項總統參選人對比式民調顯示出關鍵訊息，如果韓國瑜參選，韓國瑜、柯文哲與蔡英文的支持度分別為35.1%、28.6%與22%；若韓不選，由朱立倫代表國民黨參選，對上蔡與柯，雖可達到藍綠歸隊，夾殺柯的效果，但最後仍由柯險勝；而國民黨不管是派王金平還是吳敦義出來選，都只會輸柯更多。

換言之，韓國瑜的崛起已到了國民黨不得不正視的地步了。韓流帶動藍綠歸隊，甚至部分中間選民也倒向韓，柯的確受到擠壓，目前中產階級與中間選民還是有不少人支持柯，但難保韓若真的參選總統，只要在競選期間往中間移動一點，柯粉就有可能立馬變韓粉。這份民調最有趣的發現是，韓柯對決的情況之下，蔡總統遭到邊緣化的效應很明顯。

現在全民討厭民進黨的氛圍在九合一選後還是在，蔡英文必須要危機處理。蔡剛接受CNN專訪，20日又發表迴廊談話，從蔡的發言中聽得出來她也想往中間移動，但她受制於黨內急獨派與新潮流勢力，恐怕很難有效趨向中間。

一個關鍵的爭點是吳敦義拋出來的「兩岸和平協議」，細究之下其實與蔡的兩岸主張也沒有想像中的大，吳的版本是「在維護確保中華民國主權獨立完整與尊嚴情況下，為維持兩岸和平穩定發展，希望能與對岸洽簽「兩岸和平協議」，也一定要依照《兩岸人民關係條例》。而在蔡英文的說法中，台灣一直是東亞地區的和平貢獻者。

換言之，蔡英文深知任何改變現狀的作為，包括往台獨走都會破壞台海和平，急獨的言論也很難在下屆總統大選中有票房。如果藍綠都要在確認台灣主權的前提下追求和平，那麼藍綠對於兩岸和平協議的歧異性其實就是假議題，和過去一樣只是語彙包裝，講白了都是為了選舉考量。

儘管吳敦義在知識社群與中產選民心中形象不佳，但吳呼籲先不要標籤化和平協議，這一點有其道理。台灣一直以來最大的危機都是民進黨指控國民黨與中共走太近，國民黨認為民進黨只會抹紅國民黨的兩岸論述，卻沒想到，國、民兩黨的共識其實就是假裝彼此之間沒有共識，然後各自裝模作樣騙選票。

但網路時代選民的耐心有限，因此韓國瑜與柯P的崛起，基本上代表著選民的新思維找到突破口。韓絕非國民黨舊政治人物，他拚命喊「政治0分、經濟100分」，儘管這不可能是逐大位者可施行的口號，但韓越喊民調越高，聲勢已壓過柯，主要有兩個原因：一、柯雖獲得中間選民與年輕人的心，但他的風格太過菁英與天龍國味。二、如果柯從左派一點的位置吸引選票，並往中間路線擴大選票，韓就是從右派一點的位置吸引選票，並往中間擴大選票。在經濟不景氣的現在，後者很容易占上風。台灣民眾要的是有感經濟，哪怕是柯P眼中不登大雅之堂的「攤販經濟」。

比較尷尬的是，蔡英文執政近3年以來搞砸了經濟，兩岸陷入冰點，就連她自認的改革與正義都遭到選民反彈，民進黨向來引以為傲的意識形態定位反而變成票房毒藥，下屆總統大選遭到藍白邊緣化的窘境可以預見。

（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)