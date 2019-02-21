2019年02月21日 04:10 中國時報 鈕則勳

最新媒體民調顯示，在參選總統的可能人選中，不管如何排列組合，韓國瑜仍拔得頭籌，最可能勝出，若韓不選，柯P便最具冠軍相；國民黨不論是朱立倫或王金平，均不敵柯，倘王代表國民黨出戰，支持度還比不過小英，倒輸1.1%。民調結果可看出，就算小英現今不斷強化網路行銷及內閣改組強化戰力，然以民調支持度來看，只能贏過王；而她低迷的民調除了促使國民黨天王各個躍躍欲試且頻頻出招外，另外一個最可能的趨勢便是柯P參選的機率愈來愈高。

首先，柯P對外宣稱，6月以後再來問他選不選總統，言下之意，柯P仍在評估當前政治局勢；倘國民黨候選人不是韓國瑜，民進黨仍是小英出征的話，他參選的機率便大增。以現今的情況來看，賴清德在卸任閣揆之後，似乎在休養生息，畢竟這1年多的閣揆生涯並未對其政治能量有所加持，反而變成了小英施政不力的替罪羔羊，在光環褪卻的當下，硬要出來和小英對決顯然不利，還不如韜光養晦徐圖後進；若賴神不出，小英篤定披掛上陣，即便獨派近日又針對特赦阿扁的議題對其要脅，但在賴無意參選、獨派無關鍵籌碼的前提下，最後仍得與小英妥協。

就國民黨來說，「最強投手」韓國瑜甫當選高雄市長，做不到半年就轉換跑道直攻大位，不僅高雄市民多無法接受，他自己或許也不敢弄險來挑戰好不容易浴火重生的政治生命；就算吳敦義近日表示「不能完全排除徵召韓」，但聰明如柯者當然清楚那只是吳的「話術」，想藉以凸顯吳作為主席的公正超然。國民黨天王對此也都心知肚明，所以才會針對初選制度打得不可開交，但也因攻伐太烈，不論最後是誰出線，戰力早已折損，在這麼有利的情況下，要柯P不參選總統，那才真是虐心。

其次，柯P現今頻頻炮打民進黨，其實也可將其視為是準備參選的起手式，畢竟藉此操作，柯便能達到幾個效果：

第一，可強化媒體議題設定、重拾話語權，並和持續不墜的「韓流」分庭抗禮，也可見柯仍然在乎媒體聲量。第二，藉此拉抬身價，增加和民進黨談判時的籌碼；從現今的綠白權力互動來看，民進黨需要柯，比柯需要民進黨更多，因為綠營非常怕柯參選，除非釋出更多資源，不然柯大可不甩民進黨，會有此盤算當然代表柯仍在乎和民進黨間的權力較勁及消長。

第三，柯將攻擊火力聚焦新潮流，亦有「敲山震虎」、測試小英反應的意圖。從現今小英並未對柯反擊，反而猛打韓的態勢來看，她對柯仍相當在意，不想撕破臉；而柯亦能藉此知道小英的態度，當然能對參選做更細緻的評估。試問一個在乎網路討論聲量、權力較勁及競爭對手態度的A咖政治人物，若無參選念頭，又何必大費周章，搞這些損人又未必利己的操作？

即便小英做了一堆網路行銷及迴廊談話操作，又搞內閣改組希望拉抬聲勢，但效果有限，這應該是柯文哲參選的最大誘因；特別是政績只有自說自話，無法引起民眾共鳴的當下，只要老韓不出，唾手可得的江山，柯豈有不要之理？（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)