2019年02月21日 04:10 中國時報 劉心月

最新民調顯示，韓國瑜選總統的民調支持度最高，韓國瑜則說，應該先民調一下哪一位有意問鼎總統大位者的身體最差。韓國瑜最近累壞了，接連取消3天的廟宇參拜發紅包行程，19日更因身體不適，取消了當天所有的公開行程。

韓國瑜上任還不到兩個月，已傳出不只一次身體疲累的消息，再加上自去年11月24日大選結束後，他就一直處於感冒未痊癒的狀態，關心韓國瑜的人應該都會發現，他的身形似乎更見削瘦，不得不說，他的健康情況確實有些令人擔心。

從選前到選後，韓國瑜的行程從不間斷。或許是基於人情義理，韓國瑜難以拒絕來自四面八方的要求；然而，沒有人是鐵打的，如此耗費心神體力的結果，就是三不五時傳出他太勞累、體力不支的消息。即使春節期間出國休假幾天，勤練所謂的「龜息大法」，似乎也無法讓韓國瑜得到充分的休息。

眼看2020總統和立委大選又將展開，可以想像，無論是黨內初選時期，還是人選確定後的競選期間，韓國瑜一定還是最亮眼、最有力、以致於最忙碌的輔選大將，各方的請求乃至於強求，只會多不會少，屆時韓國瑜再怎麼做都難以面面俱到。

韓國瑜是高雄市長，他首要負責任的對象是高雄市民。政黨業務、政治活動，雖難以完全避免，但絕不可喧賓奪主。別說民進黨從中央到地方都對韓國瑜「虎視眈眈」，拿放大鏡、顯微鏡緊盯，高雄市民想必也對這位打破綠營20年執政的市長寄望甚深。

然而，從韓國瑜過去2、3個月以來的表現觀察，他的心志與毅力雖強，體力卻可能有跟不上之虞。與其期待他人體諒韓國瑜，不要讓他過度操勞，韓國瑜不如自行好好把關，因為搞垮身體、耽誤市政，會受到嚴格批評的可不是別人，而是他自己、是他的高雄市府團隊。

因此，韓國瑜及其幕僚必須懂得「割愛」，不要輕率應允，任何要求韓國瑜出席、參與的活動，都要仔細評估；秉持「市民優先、市政第一」的原則，其他的事情應該從嚴計議，因為體力有限、精力有限、時間有限，不要讓自己像個陀螺一般，天天轉個不停。

若是來者不拒後活動滿檔，不但耗損體力，也會造成精神上的負荷，如此一來，就難免會影響施政的績效。民進黨對韓國瑜的諸多批評固然有待商榷，然而他們提醒韓市長應該要「專心市政」，這話倒是說得很中肯。

當然，即使是服務高雄市民，在這當中恐怕也該有所取捨，例如紅包行程排到了元宵節，勞師動眾，是不是有必要，就值得好好斟酌。

（作者為作家）

(中國時報)