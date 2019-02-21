韓國瑜的問題 蔡英文必須回答

2019年02月21日 04:10 中國時報 主筆室

高雄市長韓國瑜問蔡英文總統，已經完全執政了，不敢台獨又不要九二共識，「到底要把國家帶到哪裡？」這是個大哉問，也是台灣無從迴避的議題。在2020的選舉，台灣人民做出的抉擇，將是未來共同依循的方向。

陳水扁執政末期弊案爆發、民調低迷，為了鞏固在民進黨的領導地位，陳水扁轉向基本教義派，為自己建立起「獨派教主」的地位，這個策略如今也複製在蔡英文身上。蔡英文回應韓國瑜「相較於過去的中華民國，我更在意的是中華民國台灣的現在與未來」，仔細推敲，意思是中華民國已是「過去」，現在與未來只有「中華民國台灣」。這種違反憲法、毫無效力、偷梁換柱式的台獨，固然能夠再次激起獨派的敵愾之心，但就像韓國瑜說的，蔡英文行政、立法兩權在手，要台獨直接做就好了，老是用擦邊球的方式耍嘴皮子占便宜，有什麼意義？

當然，蔡英文可以選擇只滿足獨派的情緒，但對台灣來說，重要的不是獨派怎麼想，而是台灣人民是不是還要繼續民進黨執政這4年所採取的兩岸對抗老路。

李登輝於1991年制訂《國家統一綱領》，確立民主、自由、均富的「終極統一」路線。《國統綱領》既符合憲法精神，也不牴觸外在現實，讓當時的台灣社會非常團結，全力為經濟打拚。可惜的是，李登輝卸任前，卻讓自己的個人情懷凌駕國家利益之上，掀開「兩國論」這個潘朵拉的盒子，讓台灣失去方向近20年。

2000年政黨輪替，民進黨上台執政，只不過陳水扁再怎麼張牙舞爪，還是只能承認制憲正名「做不到就是做不到」，「縱使今天總統給他（李登輝）做，他也做不到」。2016蔡英文上台，是民進黨首度國會過半，完全執政，但蔡英文依然無法、不敢依民進黨的黨綱實現台獨，這都在在證明了台獨的不可行與不可能。

民意已經否決「東奧正名」公投，現在美國在台協會也公開表示「不支持」台獨公投，不論是台灣的主觀意願，還是客觀環境，台獨都不是一個可行的選項。

但是另一方面，台灣人民反對台獨，也並不傾向「統一」，不只是短期內的統一不會得到台灣人民的同意，就連把時間拉向無窮遠的「終極統一」，也還是讓台灣人民有所疑慮，因而民進黨總是把兩岸深化交流及和平發展路線，貼上「終極統一」標籤。

於是矛盾就出現了：如果台獨做不到，統一不願意，兩岸交流有疑慮，那麼，台灣何去何從？韓國瑜讓民進黨集體跳腳的驚天一問，「要把國家帶到哪裡？」不也是人民心中的大問號嗎？民進黨到底要的是什麼？每一個路線都反對，又提不出一個方向，這讓蔡英文訴求的「團結」變成空話口號。畢竟沒有主張的領導人，不可能團結一個國家。

解決民進黨「路線真空」困境的答案，其實很多人已經提出了，就是柯文哲說的「兩岸一家親」、韓國瑜說的「你儂我儂」、朱立倫說的「兩岸相親相愛為下一代」。換言之，上綱到「主權」層次，各政黨對兩岸關係的內涵沒有共識，有人希望是國際法關係，有人認為是國內法關係，但「兩岸一家人」的關係卻可以與統獨爭議無關。

陳水扁早在2000年就主張「台灣和大陸人民都是一家人，一家人應該互相關心扶持，這個家才能發展。」陳水扁的說法不就是「兩岸一家人」的內容嗎？陳水扁也知道「兩岸一家」與「兩岸一國」不同，民進黨完全沒有必要反對「兩岸一家」。即使若有一日台獨成功，更要與中國維持友好關係，成為「兄弟之邦」，兩岸一家人依然是台獨成立的必要條件，有什麼好反對的。

也因此，今天的民進黨對「兩岸一家親」抱持敵意，就讓人不知其所以然了。同樣地，即使追求台獨，也不必要在文化上「去中國」，這跟統獨有什麼關係呢？日本、南韓把中華文化當成資產，台灣卻要把中華文化丟到水溝，何其愚昧？

蔡英文要把中華民國帶到哪裡？韓國瑜的問題，正是台灣人民共同的問題。兩岸路線必須與現實接軌，兩岸融一、和平發展才是王道，在這個基礎的共識上，兩岸才有和平，台灣才有團結的連結點。

(中國時報)