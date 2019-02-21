2019年02月21日 04:10 中國時報 主筆室

130年前馬偕博士懷著醫療傳道奉獻精神，從加拿大飄洋過海來台灣，先草創「滬尾偕醫館」，於1912年創建「馬偕紀念醫院」，迄今成為病患信賴、具博愛精神的醫學中心。

馬偕博士「寧願焚毀，不願銹壞」的呼聲，迴盪在院區每個角落，提醒馬偕每位醫護及行政人員要謙讓不自私，提供最優質醫療服務。

昔日滬尾偕醫館醫療設施簡陋，馬偕人謙讓博愛。遺憾的是，如今馬偕醫院壯大了，在權力與利益誘惑下，封閉的白色巨塔掀風暴，馬偕醫院董事會合法遴選出來的總院長張文瀚，硬是被長老教會卡關不能上任。

張文瀚現任馬偕副院長及急診部部長，學經歷俱優，年輕有願景，更是虔誠教徒，終身踐履馬偕博士理念，去年9月獲馬偕董事會票選出扛舵手重擔。當時醫界傳為美談，馬偕人也期待新氣象、新作為，豈料基督長老教會總會畫個圈圈，把張與前董事長劉伯恩圈在一起，硬是不讓張就任。

長老教會與劉伯恩的恩怨糾結，有如一團謎霧，外界不解、內部馬偕人也看得霧煞煞，誰是誰非恐怕司法都難定紛止爭。目前唯一確定的是，長老教會為了硬拔劉的董座，挨法院裁罰6萬元怠金。

教會經費源自教徒捐獻及馬偕醫院營利撥付，原本該用來傳道、提升醫療品質與醫護福利，如今因纏訟得付律師費還要繳罰款，馬偕博士如地下有知，必黯然落淚！

馬偕醫院肩負醫療傳道使命，主要營收是健保給付，總院長懸缺一日，院務就荒廢一天。長老教會如果能放下派系恩怨，學習基督謙讓精神，尊重合法程序正義與醫療專業共識，馬偕博士「焚而不燬」的核心價值，才能發揚光大。

(中國時報)