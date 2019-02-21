被扭曲的兩岸和平協議

2019年02月21日 04:10 中國時報 孫揚明

蔡總統20日針對是否簽署「兩岸和平協議」一事，講了一段令人費解的話，她表示，台灣社會「不會接受任何會消滅或傷害國家主權、或者是消滅台灣民主的任何政治協議」。她強調，「台灣是一個民主國家」，而「台灣的未來由我們自己來決定。」

陸委會更就此事發布個荒腔走板、令人匪夷所思的新聞稿；在完全不顧及政治倫理與憲政分權下，便說兩岸協議事前要辦一個「諮詢性公投」，再由立法院2/3多數通過，簽完後再要3/4的立委通過，然後再辦公投云云。

首先，令人好奇的是，如果是傷害國家主權或消滅台灣民主的協議，有誰會去簽呢？還是又要暗示「有人要賣台」，再搞一次內部分裂的戲碼？其次，蔡總統應該要講清楚，在《中華民國憲法》架構下，她到底是要一個什麼樣的兩岸關係？蔡英文當然可以不要兩岸和平協議，但作為國家元首，她有義務要告訴我們，她要的是什麼？和平協議可以不要，但替代品是什麼？在哪裡？

其實，真正的問題在於蔡英文自己，在於她所強調「台灣是一個民主國家」這句話上。按《中華民國憲法》當選的蔡總統，可不可以清楚地告知全國人民，在《中華民國憲法》的架構下，台灣什麼時候成了一個國家了？蔡英文這句明顯違反《中華民國憲法》、再一次向台獨挪動的說法，不過就是為2020的總統大選而向獨派靠攏罷了；中華民國國家領土主權的定位，遭到個人私心私欲作祟而再一次被妥協掉，真是悲哀。

至於陸委會的新聞稿，更是只能讓人嘆氣。新聞稿開始就說「不與堅持武統與『一國兩制』的政權談投降式的政治協議」，令人不解的是，北京何時「堅持武統」了？北京的立場是不放棄武統，而且是在台獨與外國勢力介入的條件下才使用武力。替北京辯解，並不是一件很令人愉快的事；但陸委會公然說謊，更令人難以忍受。

新聞稿中「兩岸和平穩定發展，是民進黨政府一貫的主張」的說法，還真是欺負台灣人民的智商；不知道當年要「烽火外交」的是哪一個黨？被美國小布希當眾斥為「麻煩製造者」的，又是哪一個黨？遭到美國在台協會前理事主席卜睿哲日前公開反對的「蔡英文前往美國國會演講」的提議，又是哪個黨提出來的？「以核養綠」公投過關後，公然違反、拒不執行而完全違反民主原理的又是哪一個黨？要由這樣一個遠近紀錄都可怕的政黨去建立所謂的「民主防衛機制」，還不如請鬼拿藥單更快。

另外，所謂的「民主防衛機制」又是什麼東西？它的位階又是什麼？民進黨憑什麼規定人民的相關權利義務？民進黨政府最好記住，人民的權利義務是憲法的規定。 （作者為資深媒體人）

(中國時報)