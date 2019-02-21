2019年02月21日 04:10 中國時報 賴祥蔚

選舉才剛結束，卻又快要到了。從蔡英文總統等政治人物的談話氛圍來看，主權可能會是今年的競選戰場，這是新一波的愛台灣論述。愛台灣，沒有人會反對；顧主權，沒有人會反對。問題是：主權怎麼顧？如果政府連公民的言論自由都無法捍衛，還談什麼顧主權？

現在台灣民眾使用最頻繁的網路平台之一，首推臉書，更受年輕人喜愛的IG則正在急起直追。很多民眾平常分享照片、發抒心情，都是透過臉書。值得思考的是：台灣的公民在臉書上有言論自由嗎？言論自由受到保障嗎？靠誰保障？

過去有不少臉書用戶分享的文章或是新聞被下架，對他們來講，在臉書上的言論自由恐怕沒有受到保障。不受保障的言論自由，當然就不是完整的言論自由。請問政府如果要愛台灣、顧主權，在網路要怎麼做？

從傳統的角度來講，網路跨越國界、是虛擬的，不算是真實生活，因此政府不太管，也不太管得到。從台灣的實際公民生活來看，他們日常的意見表達、資訊溝通、乃至於新聞閱讀，很大一部分都依靠臉書，所以臉書對公民的日常生活以及公共決策有沒有影響？當然有，而且很大。當然，網路平台不只臉書，其他平台也可以依此類推。

早期的言論自由只重視說話的自由，新的概念已經強調媒介近用、溝通平台也是言論自由的重要組成，不然讓你自己一個人喃喃自語，那還算言論自由嗎？當然不算。

各國政府要怎麼落實網路上的言論自由，這是一個大哉問。如果做不好這一點，所謂顧主權其實也只是自欺欺人而已。

臉書可以不在乎言論自由，畢竟是私人公司架設的社交媒體平台，用最消極的標準來看，用戶高興就來用，如果不高興就去別的平台，這是市場機制。可是臉書的市占率太高了，很多人如果不用臉書，幾乎等於從朋友圈消失。臉書太大了，各界的期望標準越來越高，連帶批評也多了。

為了回應外界質疑並讓社會信任，同時落實企業社會責任，臉書在2018年底宣布要邀請40位外部專家組成「監督委員會」，確認臉書不會侵犯言論自由。臉書創辦人、CEO祖克柏更把這個委員會比喻成美國的聯邦最高法院。臉書在2019年初開始推動，虛擬社群更像真實的國度了。

1648年《西發里亞條約》創立的主權概念在網路時代漸漸不適用了。當虛擬社群越來越像真實國度，開始保障言論自由，無法捍衛公民網路言論自由的政府，要怎麼捍衛主權？政治人物想過嗎？（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、愛傳媒榮譽社長、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)