克里夫蘭管弦樂團 堅持音樂先行
如果有機會過一百歲生日，你會打算怎麼過？敲鑼打鼓，大聲宣傳？美國克里夫蘭管弦樂團去年剛滿百歲，音樂總監奧地利籍指揮魏瑟-莫斯特低調地在卡內基音樂廳舉行了2場音樂會，並作了歐洲與日本巡演。魏瑟-莫斯特表示，「我們不應該慶祝樂團百歲，我們該為這座城市慶祝，所以我們只讓音樂說話。」
百人合奏 優雅細膩
魏瑟-莫斯特表示，音樂先行，讓更多人認識克里夫蘭管弦樂團成績的唯一辦法，「就是出現在他們面前，讓他們親見樂團現在正值巔峰狀態。」如今樂團暌違32年，將二訪台灣，為台灣樂迷帶來動聽之作。
克里夫蘭管弦樂團在上一世紀50年代以最年輕樂團之姿，站上「北美5大」之列，2012年被英國《留聲機》雜誌選入全球最佳十大樂團排名第7，成績亮麗；它們也是公認美國樂團中音色最「歐陸」的樂團，以合奏完美、均衡、明快，音響透明著稱，百人樂團演奏起來就像室內樂般優雅細膩。
戰爭洗禮 大師加持
克里夫蘭管弦樂團創立於1918年，歷經多次戰爭洗禮，大師加持，樂團成績斐然，從美國中部地區的一個音樂機構變成當今全球重量級樂團之一。二戰時樂團停擺，1946年樂團展開重建，匈牙利指揮大師喬治．賽爾接棒，他將樂團的水平提升，接任的首席客席指揮布列茲上任之後，打開了克里夫蘭管弦樂團的曲目界限，樂團開始演奏包括史特拉汶斯基、巴爾托克等當代作品。除此之外，樂團每年夏天都舉辦布拉森藝術節，親近社區，勤作音樂推廣教育，也為21世紀的交響樂團樹立了新標竿。
克里夫蘭管弦樂團音樂會將於3月28、29日兩晚精采演出，第一天的曲目包括貝多芬《第五號皇帝鋼琴協奏曲》、柴可夫斯基《第五號交響曲》，鋼琴由丹尼爾．特里福諾夫擔綱。第二天則為普羅高菲夫《第三號交響曲，火天使》以及理查史特勞斯《英雄的生涯》，地點在台北國家音樂廳。
(中國時報)
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