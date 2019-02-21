巴巴揚、特里福諾夫 師徒情深

2019年02月21日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

去年11月，柴可夫斯基大賽冠軍得主特里福諾夫才跟義大利聖西西里亞管弦樂團來台演出拉赫曼尼諾夫《第三號鋼琴協奏曲》，這次則將與北美名團克里夫蘭管弦樂團合作貝多芬的第五號鋼琴協奏曲《皇帝》，展現他對於貝多芬的獨到詮釋。

特里福諾夫表示，克里夫蘭是他奠定深厚鋼琴演奏技巧基礎的所在，他的老師俄裔亞美尼亞鋼琴名家謝爾蓋．巴巴揚當時就在克里夫蘭音樂院教書。克里夫蘭管弦樂團也給了特里福諾夫許多支持與演出機會，雙方關係緊密，情感深厚。

巴巴揚說，當初是特里福諾夫打電話給他希望可以跟他學琴，「我問他原因，他說因為他信任他的老師，我很喜歡這個答案。」也有許多人跟特里福諾夫建議要學琴應該去紐約，而不是克里夫蘭，「我說，因為巴巴揚能教我彈好琴的關鍵因素。」

特里福諾夫1991年出生於俄羅斯，2010年參加蕭邦國際鋼琴大賽拿到第三；隔年開始他陸續拿下魯賓斯坦鋼琴大賽首獎以及柴可夫斯基國際鋼琴大賽金牌。很多人一得獎就展開無止境巡演，深怕被世界遺忘，但丹尼爾．特里福諾夫卻選擇回到巴巴揚身邊繼續研習。巴巴揚跳槽去紐約的茱莉亞音樂學院，丹尼爾也才跟著去了紐約。

巴巴揚說，他除了教特里福諾夫演奏技巧之外，更希望他能深入作曲家的內心，跟音樂對話，「有一次我聽到他在彈奏拉赫曼尼諾夫，我發誓，如果當時有任何一位俄羅斯人在場，絕對會感受到俄羅斯獨特的民族情感。」巴巴揚說，特里福諾夫個性就是會持續對自己苛刻要求，會燃燒自己對音樂的熱情，「這已經注定

他會是一位偉大的

藝術家」。

(中國時報)