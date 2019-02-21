義診贈藥 生命鬥士送愛到南美

2019年02月21日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

周大觀文教基金會受哥倫比亞參議員、祕魯自由世界之家邀請，帶領11人前往義演義診，並頒發全球熱愛生命獎章予幫助學童戒毒的龔薩蕾絲。周大觀基金會創辦人周進華表示，跟一般外交不同，這次感受到人與人之間的真誠，讓台灣的愛感動世界。

周進華表示，這次受到哥倫比亞反毒英雄參議員葛藍、國會主席托互爾及祕魯自由世界之家的邀請，在駐哥國大使韓志正、駐祕魯大使李岳融協助下，與壢新醫院副院長許詩典、陽光唐寶寶周以嘉、血癌陽光碩士張芸瑋、志工菁英周天觀等11人，在1月底前往完成跨國頒發全球熱愛生命獎章，肯定祕魯棄童救星龔薩蕾絲，也送愛到祕魯中途之家、哥倫比亞羅斯福醫院、貧民窟等11場義演義診。

周進華說，在壢新醫院的協助下，帶了100多公斤的藥品，到當地貧民窟義診，大多是瘧疾、腸胃問題，當地人第一次看到有醫生義診，紛紛表達感謝，且藥品一下子就發完。

這次周大觀基金會頒贈全球熱愛生命獎章，予祕魯「棄童救星」龔薩蕾絲，周大觀基金會國際交流中心執行長周上觀指出，龔薩蕾絲先後擔任醫師、司法部長、外交部長、國會主席丈夫波薩達貴夫人頭銜，毅然決然於1984年，創辦非政府組織—祕魯自由世界之家。

龔薩蕾絲全心全力投入拯救棄童工作，也向世界各國取經爭取資源，更自我研發，結合心理諮商，以大陸針灸進行酒精排毒，推動「開門計畫」，迄今已有3萬多棄童戒毒成功就學就業，同時把這套戒毒成功方法推廣到世界，因此榮獲台灣周大觀基金會「全球熱愛生命獎章」與聯合國民間社會獎章。

周大觀基金會副祕書長蔡潔玲表示，因哥倫比亞反毒英雄參議員葛藍力薦，哥倫比亞國會以最高褒揚勳章，肯定周大觀基金會創辦人周進華永續推動「全球熱愛生命運動」，捍衛59個國家最弱勢群體的尊嚴與權益，其帶領的百萬志工持續推動熱愛生命，更在世界各地開花結果。

(中國時報)