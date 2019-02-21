獲英最傑出舞團獎 雲門登衛報頭版
台灣軟實力再度於國際發聲！雲門舞集以作品《關於島嶼》獲得具權威性的英國國家舞蹈獎，奪下「最傑出舞團獎」，英國衛報以頭版頭題大篇幅報導，行文表示雲門舞集是「打敗英國北方芭蕾、皇家芭蕾、蘇格蘭芭蕾，以及德勒斯登歌劇院芭蕾等歐陸大團的團隊」。
雲門舞集創辦人林懷民連日閉關，忙於歌劇《托斯卡》排練，今（21）日雲門舞集將在香港演出，明（22）日《托斯卡》在台正式登場，他馬不停蹄一日一城市，飛奔往返於台港兩地，不覺辛勞。林懷民表示，感謝勤奮工作的同仁們，「以及多年支持關愛雲門的各界人士，這是大家一起得的大獎。」
林懷民觀察近年世界舞壇趨勢走向，表示英國倫敦儼然已取代紐約，成為世界舞蹈的首都，「光是倫敦沙德勒之井劇場，一年演出舞蹈節目的數量，密度就很高，為此，這個獎項得來更加不容易，讓我們所有人都很開心。」
代表林懷民領獎的沙德勒之井劇場藝術暨行政總監艾利斯特．史柏丁，他表示林懷民不只能編好舞，也創造前所未見的舞蹈語彙，「台灣離任何地方都很遙遠，他從頭創建台灣的舞蹈文化。40多年來，他用生命經營舞團，成為台灣異常重要的文化大使，他就要退休，我們會很懷念他。」
艾利斯特．史柏丁表示，「林懷民一路護持下任總監鄭宗龍，期盼他順利接班，如此有始有終，真是罕見的天賦，他是個不平凡的人，一位有靈性的人，我深深愛他。」
(中國時報)
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