感佩韓國瑜度量 明華園砸百萬力挺

2019年02月21日 01:09 中國時報 洪秀瑛 報導

趙自強（右）昨與陳勝福出席「臺灣特色文化發展計畫」公益演出記者會。（洪秀瑛攝）

明華園日前在高雄演出穿越劇碼《花燈六百年》大受歡迎。

明華園戲劇總團長陳勝福20日出席「臺灣特色文化發展計畫」記者會，提到明華園17日剛在高雄結束演出，他以從事傳統表演藝術的人在台上的一句話「你給我一點恩，我還你十斗情」、為高雄市長韓國瑜大度量下註解，透露7月份將與高雄市府團隊合作，在愛河推出一系列靜態、動態活動，高雄市府曾邀當家小生孫翠鳳行銷高雄觀光，不過他最後婉謝。

陳勝福曾感嘆，明華園總團演出頗有群眾魅力，廣受各選舉場喜愛，原是好事，卻因政黨間競爭引發許多不理性結果，所以決定選舉期間不站台也不演出。他昨表示，去年底藍綠選舉場有5、60場邀約，明華園推掉5000多萬元收入，大多藍綠朋友都能接受，但也有少部分不接受。選舉期間，曾有6、7組不同的人找明華園到高雄演出，他全婉拒，當時他曾請韓的幕僚帶話，請韓多包涵，韓的幕僚表示韓支持明華園決定。

招牌大戲吸上萬人潮

明華園日前在高雄燈會演出招牌大戲《花燈六百年》，內容玩愛情穿越劇，吸引上萬民眾觀賞，陳勝福指出，「有些參選或政治人物會認為『你選舉不幫我，我為什麼要找你』，但選後受到高雄市府團隊『不計前嫌』邀請參與燈會演出」，韓市長有這樣的大度量令他感佩。他說，面對讓藝術歸藝術，政治歸政治的市府團隊，明華園甘願砸重金製作全新布景道具，不收上百萬製作費力挺高雄。

陳勝福說，今年是明華園90歲生日，20年磨一劍，許多年輕演員也都有票房吸引力，「90周年慶我們不要用1天敲鑼打鼓、舞龍舞獅慶祝，我們要用一整年藝術行腳走遍台灣各地」，透露明華園將推出3部大戲在高雄衛武營、台北國家戲劇院、台中歌劇院等輪番演出。並有感而發說，很多朋友不是高雄人，但現在大家有放假就想去高雄玩，「那氛圍就是一種『很久沒有這種幸福的感覺』」。

大陣仗參與公益演出

台塑企業暨王詹樣公益信託8年前推動「臺灣特色文化發展計畫」，陸續贊助兒童劇團、歌仔戲、布袋戲、台語音樂劇等文化藝術團體到雲林、嘉義、宜蘭、高雄等鄉鎮演出。今年再度結合「蘋果劇團」、「明華園戲劇總團」、「如果兒童劇團」及「亦宛然掌中劇團」進行為期1年公益演出。陳勝福說，明華園每到一個演出現場都出動25噸大卡車及8部車，常被笑說：「你們到底來演出還是來蓋劇場的？」

如果兒童劇團團長趙自強表示，劇團前年賠500萬，去年賠300萬，儘管消費者改變消費習慣，但還是有一批忠實觀眾支持，他仍會繼續帶領團員往下走。劇團第4次參與這項公益演出，今年將在嘉義和雲林表演《大野狼拯救小紅帽》、《醜小鴨遇見灰姑娘》，小朋友對這些故事耳熟能詳，但他們加入不少創意，希望能帶給觀眾更多歡笑。

(中國時報)