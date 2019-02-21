高雄國賓外賣小棧元宵夯賣2萬顆

2019年02月21日 01:10 中國時報 何書青 報導

「韓流」發威，自大年初一2月5日至高雄燈會閉幕的2月20日，高雄國賓大飯店全館415間客房天天客滿。（高雄國賓大飯店提供）

高雄國賓大飯店的外賣小棧販售印有市長韓國瑜圖樣的杯子蛋糕。（高雄國賓大飯店提供）

高雄市長韓國瑜帶頭拚觀光，今年的高雄元宵節熱鬧非凡，大批民眾湧入高雄愛河畔逛「金銀河」燈會，一旁的「金銀財寶夜市」更是人潮滿滿，有攤販單日就賺進20萬元，不只小吃攤荷包賺飽飽，離愛河最近的5星飯店高雄國賓大飯店住房率也早已爆滿，從大年初一的2月5日開始到2月20日，全館415間客房天天客滿，光是9日至20日的12天元宵檔期，就為國賓大飯店帶來超過2000萬元商機。

「韓流」所帶來的高雄小吃熱潮持續蔓延，即便沒有抽到「金銀財寶夜市」的攤位，鄰近區域的買氣一樣驚人，國賓大飯店在金銀財寶夜市不遠處的街道上舉辦外賣小棧，將販售期間限定的炸元宵、各式小吃、飲品，甚至還有市長杯子蛋糕，高雄國賓指出，9日開賣以來至19日為止，外賣小棧創下近200萬元業績，而炸元宵更是每天都有人龍排隊購買，熱銷直逼2萬顆，營收約達100萬元。

高雄國賓表示，今年高雄燈會的4大區，自9日開幕以來每天人潮絡繹不絕，尤其周末更是人擠人。而高雄觀光並不只有在燈會檔期掀熱潮，整個2月都可說是表現相當亮眼，據易遊網統計，今年2月高雄訂房便較去年同期成長3成，而屏東地區的整體旅遊銷售包含火車旅遊、高鐵假期等，綜觀自由行加上團體行的遊客，更較去年大幅成長高達65％。

(中國時報)