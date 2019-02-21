吳宗憲釋28K職缺共榮港都

2019年02月21日 01:10 中國時報 蕭雅玲 報導

高雄市長韓國瑜上任後力拚高雄觀光，原本打算找吳宗憲代言，雖因故未能如願，但為了力挺高雄，吳宗憲投資的吸塵器副業，還是前進高雄開分公司，並釋出2萬8000元的月薪招募500名員工，過年期間公開面試。他的女兒吳姍儒20日出席飲品上市記者會，憶起7年前從美國回台第一份工作到翻譯社應徵翻譯，對方看到她填寫資料上老爸是吳宗憲，語帶霸凌說：「像你們這種有錢人家小孩，現在『海歸派』到處都是。」並說最多只給22K，讓她覺得有點莫名，才決定要去考教師執照。

她透露，當年從美國回來時才21歲，就下訂決心不再伸手跟家裡拿錢，在第一份面試受挫後，她考上教師執照，便到學校擔任約聘老師，以一堂課45分鐘時薪360元薪水外，下課之餘還在校外接了7個家教、2份補習班工作拚命賺錢，有近2年的時間幾乎是全年無休，雖然每個月至少有10萬元收入進帳，但最後還是把身體搞壞。

後來踏入演藝圈後，吳姍儒又因高壓環境與主持工作，半年前免疫系統失調，讓她痛定思痛一定要好好調整自己身體，現在她隨身攜帶小本子記錄自己每天吃的東西，慢慢把身體調好。

(中國時報)