張信哲星國孝親 捏鼻陪吃榴槤
張信哲（左）在新加坡與媽媽歡度情人節。
張信哲日前趁商演之便，帶著高齡80歲的父母、弟弟夫婦一同到新加坡進行7天的家庭旅遊，他原先擔心父母不習慣新加坡炎熱的氣候、會影響食慾，幾乎都安排米其林餐廳，但父母卻指定要吃大排檔的胡椒螃蟹、知名的貓山王榴槤，張信哲表示自己不吃海鮮，也不愛榴槤的味道，卻仍帶著家人大快朵頤，但他在現場都捏緊鼻子，笑翻眾人。
他們此行特地到新加坡植物園最有名的濱海灣花園空中360度景觀餐廳用餐，張信哲說：「我們在那棵樹頂上用餐，除了會旋轉飽覽新加坡城市夜景，更零距離觀賞了植物園的燈光秀，又奇幻又瑰麗。」
坐鴨子船一身溼
他當時與母親一起歡慶情人節，母子開心合影，「我是媽媽前世情人」，並對爸爸笑說：「前世情人來插隊一下，待會就把媽媽還給你。」
張信哲與家人還一同坐上著名的鴨子船，水陸兩棲遊濱海灣，一行人興奮選坐靠船邊的座位，豈料鴨子船從路面下海時，居然激起大片水花，讓他們全身溼透，張爸爸當下邊擦乾身體，淡定說：「很刺激！」
張信哲將於4月6日在台北小巨蛋舉辦《未來式》演唱會台北站，售票請洽寬宏藝術。
(中國時報)
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