左左右右當網美曬逆天長腿
雙胞胎女團左左右右日前到花東、綠島遊玩，一大早凌晨4點半就出發，由爸爸一路開夜車殺到台東、再坐船到綠島，不料爸爸暈船大吐，左左右右看到船上一堆人吐，她們也差點憋不住，因此隔天坐船回台東前大家都不敢吃東西，只能吃冰，讓她們直呼賺到，還調皮笑爸爸的剋星就是船。
在綠島，左左右右體驗了浮潛，以及世界少見的海底溫泉，還在池邊學網美拍長腿照，她們本來想一邊泡湯、一邊看日出，但時間太早，兩人完全起不來，只能決定下次再來挑戰。她們直呼台灣的風景真的很漂亮，希望大家都能好好愛護環境，透露經過墾丁時，看到沙灘上只有小的寄居蟹，沒有大隻的寄居蟹，猜測可能是因為大貝殼都被撿走，導致大寄居蟹沒地方住。
左左右右現已經11歲，愛玩水的她們過去體驗過澎湖、小琉球浮潛，表示非常喜歡邊浮潛邊看魚，因此希望未來能去各個浮潛勝地挑戰，最想去的就是帛琉：「因為我們是爸媽的蜜月寶寶，我們是從帛琉帶回來的啦！」
(中國時報)
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