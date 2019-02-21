哈林硬起來駁斥婆媳不合
庾澄慶（哈林）和主播張嘉欣結婚2年多，育有一對兒女哈密瓜、哈寶，20日被爆出老婆和媽媽張正芬婆媳間鬧不合，哈林決定舉家搬到新豪宅平息紛爭，間接讓庾媽背上「難搞」的惡名，這讓向來鮮少針對爆料做回應的哈林硬起來，透過經紀人否認：「內容均屬不實！尤其是庾媽媽的部分，庾媽媽現在就住在哈林樓上，所以不實的報導我們不予理會！」
過年期間哈林還Po出全家人的合照，俏皮將媽媽、大兒子小哈利、張嘉欣、哈密瓜和哈寶的臉修成自己的臉拜年，一家人看來和樂融融。但昨周刊報導張嘉欣和張正芬會為了小事產生摩擦，再加上婆媳倆在親子教養觀念上有許多不合，更繪聲繪影指出張嘉欣先前還能忍，如今終於爆發，甚至跟張正芬吵架，吵到最後決定搬家，也似乎跟她的產後憂鬱有關。
哈林昨除立刻透過經紀人周智惠，表明家中沒有婆媳不合的事情，也強調如再有媒體做不實報導，工作室將會保留法律追訴權。
(中國時報)
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