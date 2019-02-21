林志玲變「雅典娜」尋愛
林志玲為接代言嘗試手遊，也不排斥交友軟體。（粘耿豪攝）
林志玲20日以一襲削肩性感洋裝現身手遊代言活動，她日前在央視春晚壓軸演出的水上芭蕾節目出現替身爭議，事件雖已澄清，昨談及當下心情，她說並未感到委屈，反倒對造成騷動懷歉意，首度嘗試水上芭蕾，她想證明以自己年紀也能不畏困難。
林志玲表示，「要做就要覺得很有挑戰性的。」她在吊環上從水中被拉至離地平面高5公尺處，花3周練習、1周彩排，坦言腳會發抖，還曾抽筋受傷，當下只能自我喊話：「志玲撐住！」
春節前她再傳和言承旭登記結婚，林志玲昨堅決否認：「有的話你們一定會知道，現在還沒有任何對的對象種下愛情的種子。」
她目前沒有追求者，是否考慮交友軟體？她意外給予正面回應：「認真覺得可以，有朋友因為這樣結婚。」因在代言手遊中扮演雅典娜，笑言會將暱稱和頭像設為雅典娜，對象沒有太多限制，「矮一點也行。」開玩笑表示：「像認識黃渤之後會覺得他人很不錯。」難道是不滿黃渤外型？她大笑說：「我今天失言了！」
今年盼減少工作量
是否願意擔任高雄代言人？林志玲表示如果要推廣觀光，希望能推薦當地的人情味；也提到今年將慢下腳步，「留點時間給自己，充實心境很重要。」雖有電影作品洽談中，但將減少工作量，把更多心思投入公益，擴大志玲姊姊慈善基金會幫助弱勢的規模，希望能前往花東、南投，並親自深入探視個案家庭。
(中國時報)
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