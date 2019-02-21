方芳代父回鄉吃到媽媽味噴淚

2019年02月21日 04:10 中國時報 林淑娟 （安徽傳真） 報導（安徽傳真）

方芳（左）27年前與還是歌手的兒子李為合影。（資料照片）

由資深藝人方芳主導的美食文化節目《儒林芳味》，20日在大陸安徽省全椒縣「走太平」傳統民俗慶典當天舉行開機發布會。方芳是總製片人，也身兼「推廣人」。她的兒子李為曾是歌手，18歲孫女謝靜汶也頂著「星三代」光環出道，擔任外景主持人，方芳說，年輕人還沒特定想法，有機會跟著奶奶玩一玩，沒刻意要培養，只希望她青春不要留白。

方芳在2018年央視春晚的戲劇小品《回家》橋段中，一句爸爸曾對她說「妳永遠不能忘記妳是安徽省全椒縣人」，讓她頓時成了「全椒之光」，也從這刻起，踏上「代父回鄉」之路。她昨在發布會上哽咽地說，回到家鄉的第一餐飯看到「香腸」，當下熱淚盈眶，「那是我小時候吃過的東西！吃進嘴巴裡時不禁淚流滿面，沒想過60多歲時還能吃到媽媽的味道！」當下她心情非常激動，小時候與媽媽一起灌香腸的回憶與畫面都回來了。

儒林宴勾起回憶

她說，當晚縣政府以「儒林宴」款待她，其中一道菜是獅子頭蛋餃，她的心靈又是一次觸動，原來從小到大在台灣過年時媽媽做的年菜獅子頭、蛋餃，就是故鄉祖輩們傳承下來的。可惜這些菜，許多年輕人已經不會做了，為了讓這些有很多故事、歷史的傳統中國美食能夠傳承，她立下心願，要把這些美食藉由節目記錄下來，推向全國乃至世界。節目第一期先做12集，目前已定檔於洛杉磯的美國城市衛視播出。

尊重年輕人創意

節目由方芳與安徽衛視一姊周群負責棚內主持，謝靜汶與來自台灣還在就讀實踐大學、21歲的錢安琪與19歲王譽銘等年輕人負責外景。方芳笑說，以前她常跟孫女說走演藝圈很辛苦，哪知道孫女出了幾次必須撈魚、抓羊的外景後竟說「很好玩」，「我說辛苦，她竟然不以為苦！」方芳強調尊重年輕人的真與創意，對孫女也沒特別嚴厲或寬容。

(中國時報)