星三代謝靜汶闖銀河拒靠奶
64歲的方芳是標準「孫女控」，對遠在美國的孫女們疼愛有加，每年固定回美國數月為孫女們洗手作羹湯。孫女謝靜汶出道，雖然方芳說只希望她青春不要留白，不過謝靜汶顯然身上也流著和奶奶、爸爸一樣喜歡表演的因子，她說，奶奶對她的工作要求就跟對別人一樣，沒有放水，她希望靠自己努力學，「將來如果真的要進這行，也不希望靠奶奶。」
方芳透露，當年對兒子李為一點忙都沒幫過，「他說我的事妳不要插手。後來他回美國，也很好。結果他不到40歲就退休，每天養花、養狗，現在又迷上騎腳踏車。」
謝靜汶說，自己還有一個念小學的8歲妹妹，已退休的爸爸都忙著照顧妹妹和家裡的狗。
謝靜汶的爸爸曾是歌手「李為」，她說爸爸鼓勵她「趁年輕時想做什麼就去做」，加上自己有點興趣，就先來奶奶的節目試一下！她謙稱歌唱得不是那麼好，應會先以演戲、主持為主，有機會也想到台灣發展。
謝靖汶在美國出生長大，剛念完高中，已到北京將近半年，本來完全看不懂中文，現在可以讀基本的簡體字、繁體字，目前計畫留在大陸讀大學。因為中文識讀能力還不夠好，希望先把中文練更熟後再考。
(中國時報)
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