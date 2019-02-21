林依晨拚當媽狂收好孕棉

2019年02月21日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

36歲的林依晨和師弟林柏宏20日出席汽車代言活動，結婚4年多的她被問生子計畫，金豬年是否做好心理準備？她說已經準備一段時間，會繼續準備。沒有特別想生豬寶寶是因為無法打算，今年暫停拍戲工作，就為了好好和老公相處，坦言身邊已當媽的藝人好友送了不少「好孕棉」幫她求好孕，「多到數不清了」。

她和圈外人老公林于超再過2周就將返美過2人世界，是否開始有壓力？她淡定說：「任何東西都有壓力，只是看怎麼處理。」

這次汽車代言，她透露18歲就拿到駕照，但平常不敢開車上路，但自豪是不錯的副駕駛，坐在老公旁邊會陪聊天、幫忙按摩舒壓、唱歌解悶，林柏宏則說自己開車時很溫和，「都是坐車的人比我急」。

親密戲老公不吃醋

她今年開春與林柏宏及大陸男星張彬彬主演的古裝新戲《小女花不棄》受喜愛，中天也買下台灣播出版權。被問到戲外的張彬彬是什麼樣的人？她笑說：「很男孩，打電動很厲害，他有隻狗叫小彬彬還是小小彬的，他打電動時，我就幫他顧狗。」老公對於她和張彬彬有親密戲會吃醋？她笑說：「這麼多部戲了還吃醋。」

(中國時報)