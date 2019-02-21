溫昇豪扮媽寶猛吸謝盈萱能量
華視迷你劇集《俗女養成記》20日拍攝男主角溫昇豪殺青戲，華視總經理莊豐嘉特別準備台南後壁當地名產到場探班。談到與謝盈萱第一次合作，溫昇豪說：「就是在影后旁邊吸取她能量就好了。」藍葦華也幫腔，在旁邊跟影后學就對了，讓謝盈萱大翻白眼，沒好氣地說：「你們平常根本不是這樣子好嗎？」互動逗趣。
劇中，謝盈萱飾演的角色是個很做自己又大喇喇的六年級女性，她表示，這是目前演過的角色裡，最貼近自己性格的。溫昇豪劇中飾演她的同居男友，個性軟弱，甚至搞不清楚為何被分手的媽寶角色，藍葦華則是飾演謝盈萱的青梅竹馬。
現實中，溫昇豪跟藍葦華哪個會是理想對象類型？謝盈萱笑說：「我是獨身主義。唯一只有在看醫生、換燈泡的時候會想到沒有人陪，但現在Uber也很方便，可以幫忙載去看醫生。」她平時一個人看電影、看舞台劇，不覺得孤單，「真正的孤單是兩個人在一起沒有真心交流」。此次集結眾多實力派演員，導演嚴藝文笑說：「其實我現在的膝蓋已經爛了，這些演員都是我跪著請來的。」
(中國時報)
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